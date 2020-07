Amateurarcheoloog vindt klepel maar weet nog niet aan welke klok hij hing

Jesse van Dijke (rechts) met zijn gevonden klepel (foto: Omroep Zeeland)

Van Dijke heeft een volkstuintje vlakbij het perceel waar hij de klepel uit de grond toverde. Van zijn buurman, een oude boer, hoorde hij de laatste tijd veel van de geschiedenis van het gebied. Toen ze het land naast zijn tuintje gingen bewerken, twijfelde hij dan ook geen moment en begon hij te zoeken in de grond. "Ja, nieuwsgierigheid. Je geschiedenis willen weten, weten waar je vandaan komt", legt hij z'n drang om de grond te onderzoeken uit.

Van Dijke is maar wat trots op z'n vondst: "Want mensen zijn al heel lang op zoek naar een gebouwtje hier in de omgeving. Nu beginnen we daar toch steeds meer tastbaar bewijs van te vinden." De klok heeft hij nog niet gevonden; daar is hij nog naar op zoek.

De Walcherse Archeologische Dienst (WAD) vermoedt dat er inderdaad een kerkje in het gebied heeft gestaan vroeger. "Maar dat weten we niet helemaal zeker", voegt Jan Vogel van de WAD daar aan toe. Volgende week duiken medewerkers van de WAD het archief in om te kijken wat zij nog meer over het gebied te weten kunnen komen.

Over de zoektocht naar de klok die bij de klepel hoort, is Vogel minder positief dan Van Dijke. Op de vraag of hij verwacht of ze de klok nog gaan vinden, antwoordt hij: "Ik denk het niet." En ook de amateurarcheoloog houdt nog een flinke slag om de arm. "Het is brak water. Metaal was schaars, dus meestal namen ze het mee naar het volgende project. Ja, als we die vinden zou het heel bijzonder zijn."