Ananda gaat een weekje bijkomen van coronaperiode in Zuid-Frankrijk

Ananda de Jager

In Brussel was de koffer van Ananda nog niet helemaal ingepakt. "We gaan met een groepje, maar het was nog best lastig om aan vliegtickets te komen. Dus gaan we met de auto en dat is misschien ook beter want dan kan je altijd terugkomen. Stel dat de grenzen opnieuw dichtgaan." Mocht dat zo zijn vindt Ananda dat ook niet heel erg. "We hebben een huisje met een zwembad. Dat is prima om daar dan nog wat langer te zijn."

Ananda was wel toe aan vakantie. "Bij ons op het werk was en is het megadruk. Ik zit in het online-team en al onze verkoop gaat nu online. Maar ik mag niet klagen want ik denk dat andere mensen het een stuk zwaarder hebben gehad."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

