Rel gemeenteraad Terneuzen voorbij na gesprek van twee uur: 'Alle neuzen staan weer dezelfde kant op'

Stadhuis Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens hem liggen aan de rel twee oorzaken ten grondslag. De eerste is corona. "De afgelopen drie-vier maanden hebben de partijen elkaar slechts twee keer gezien. En niet meer bij een pot of een pint wat we na afloop van de vergadering doen. Dat informele contact is dus op een heel laag pitje geweest."

Het tweede probleem wat daar bij kwam was een verandering in de werkwijze. Het ging namelijk over de begroting voor volgend jaar. Normaliter wordt dat besproken in verschillende commissievergaderingen. Maar omdat bij commissievergaderingen niet alle raadsleden zitten, wilden ze het nu anders doen.

Over die nieuwe manier van vergaderen ontstond verwarring. De coalitiepartijen hadden een motie ingediend. Achteraf bleek dat de coalitie dit deed om het gezamenlijke geluid te laten horen. De vijf oppositiepartijen zagen het als voldongen feit en dachten dat het dichtgetimmerd was. Zowel oppositie als coalitie hebben dat vanavond uitgesproken naar elkaar en dus uitgepraat.

Neuzen in dezelfde richting

"De neuzen staan weer dezelfde kant op", zegt burgemeester Lonink op rustige toon na afloop. Hij lijkt niet onder de indruk van de rel. Wel geeft hij aan blij te zijn. "Het was onhandigheid onderling en verschillende interpretaties. Iedereen heeft nu gezegd we hebben hier lering uit getrokken." En daar komt volgens Jan Lonink nog iets bij. "Ze moeten immers nog met elkaar een nieuwe burgemeester zoeken."

Het gesprek tussen Lonink en de fractievoorzitters was gepland omdat in de raadsvergadering van gisteravond ruzie werd gemaakt over de kaderbrief 2021-2014. Daarin maakt het gemeentebestuur financiële keuzes voor de toekomst. Volgens de boze partijen (PvdA, GroenLinks, SP, 50Plus en D66) timmerden de coalitiepartijen TOP/GB, CDA, VVD en ChristenUnie met allerlei moties de discussie over die financiële keuzes al meteen dicht.

Coalitiepartij VVD noemde het weglopen van een deel van de partijen kinderachtig. Niet de gehele oppositie was overigens kwaad. De PVV, SGP en Sociaal Terneuzen waren de oppositiepartijen die niet opstapten.