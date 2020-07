Drankrijder vliegt uit de bocht bij Poortvliet en raakt gewond

Een getuige zag het ongeluk gebeuren om 21.15 uur en belde 112. De auto van de Stavenissenaar was ondersteboven op de Langeweg beland, die weg loopt parallel aan de Poortvlietsedijk.

De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de ernst van zijn letsel is niets bekendgemaakt. De weg werd afgezet voor de berging van de auto en het politieonderzoek.

Blaastest

Voor de man naar het ziekenhuis is vervoerd moest hij een blaastest afleggen. Hieruit bleek dat hij te veel had gedronken. Het rijbewijs van de man is meteen ingevorderd door de politie.

De auto van de beschonken automobilist belandde ondersteboven op de parallelweg (foto: HV Zeeland)

In het ziekenhuis heeft een arts bloed van de man afgenomen. Uit onderzoek van het NFI moet blijken hoeveel alcohol in het bloed van de man zat op het moment van het afnemen van het bloedmonster. "Als dat bekend is, volgt een definitieve beslissing over de verdere afhandeling van de zaak", laat de politie weten.

De beschadigde auto is weggesleept door een bergingsbedrijf, daarna is de weg weer vrijgegeven.