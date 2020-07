Een omnivereniging in Vlissingen? Als het aan Johan de Visser ligt wel

VC Vlissingen richt zijn pijlen voortaan op het zaterdagvoetbal. De club stopt met spelersbetalingen en het eerste elftal is uit de zondagcompetitie (1e klasse) gehaald. De Visser was daar een groot voorstander van, want hij ziet geen toekomst meer in het zondagvoetbal.

Dat leverde wel scheve gezichten op binnen de club, die een rijke historie in het zondagvoetbal heeft. "De laatste jaren bleef de club maar hangen in de Hoofdklasse en het laatste jaar zelfs in de 1e klasse. Dat moet helemaal opnieuw opgebouwd worden."

Komend seizoen komt VC Vlissingen uit in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal. Trainer van het elftal is Thomas Ragut. VC Vlissingen wil in twee a drie jaar doorstromen naar de 2e klasse met vooral veel eigen jeugdspelers.

Het clubgebouw van VC Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De Visser ziet zaalvoetbalclub Groene Ster, waarmee VC Vlissingen al een samenwerkingsverband heeft, als voorbeeld voor zijn vereniging. "Daar wordt op vrijwillige basis ontiegelijk veel gedaan. Die hebben de hoogste klasse bereikt, terwijl er praktisch niet betaald wordt. Zo'n cultuur willen wij opbouwen"

De Visser wil ook gaan samenwerken met basketbalclub BC Vlissingen. "Ik heb gehoord dat er bij de basketbal ook weinig vrijwilligers en bestuursleden zijn, die heel de vereniging leiden. Ik denk dat we met een aantal verenigingen samen één bestuur kunnen vormen. Dat is een win-winsituatie."

Fusie met GPC?

Ook zonder de samenwerking met andere clubs denkt De Visser dat er nog toekomst is voor VC Vlissingen, ondanks dat de club (jeugd)leden heeft verloren. "Maar ik denk dat we het breder moeten aanpakken. Misschien zelfs in de toekomst nog een fusie met GPC Vlissingen. Er is nog veel oud zeer. Er zal veel water door de Westerschelde moeten voordat het tot stand komt."

Over twee weken is er al wel een overleg gepland met de voetbalclubs GPC Vlissingen, Walcheren, RCS en VCK. De Visser wil dan praten over gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld materialen en verzekeringen.

Het vernieuwde bestuur van VC Vlissingen bestaat uit zeven leden: Johan de Visser (interim-voorzitter), Aylwin Vermeulen (secretaris), John Riemens (penningmeester), Ruud Pennings (technische zaken), Carlos Klerkx (algemeen bestuurslid), Willem van der Hoofd (sponsorzaken) en Kees Dijker (clubgebouw). De club zoekt nog naar een nieuwe voorzitter. Als die gevonden is, wordt Johan de Visser algemeen bestuurslid.

