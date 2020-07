In twee weken in plaats van vier dagen de avondvierdaagse lopen

"Moeten we rechtsaf of rechtdoor", vraagt het zusje van Kirsten, Ymke, aan haar vader. Samen kijken ze naar de route. "We gaan rechtsaf", zegt Ludo de Kok. Het is de tweede avond van de avondvierdaagse en het bevalt de familie uit Oostburg zeer goed. "Je bent lekker in beweging en er samen op uit. Daar gaat het eigenlijk om", zegt Ludo.

Op eigen houtje

Normaal gesproken loop je de avondvierdaagse met de hele school in vier avonden, maar met de app kun je dat doen wanneer je wil binnen een tijdsbestek van twee weken. Een stuk gemakkelijker zou je denken en misschien zelfs wel een beetje valsspelen. Toch denkt Theo Dierikx van de wandelvereniging Voor de Wind uit Oostburg daar anders over: "Ik vind het juist fijn dat het wandelen op deze manier alsnog wordt gepromoot en het is geen valsspelen zolang je het maar doet."

Kirsten de Kok uit Oostburg laat trots haar avondvierdaagse medailles zien (foto: Omroep Zeeland)

De dochters van Ludo vinden het leuk dat ze op deze manier alsnog de avondvierdaagse kunnen lopen, maar het is wel even wennen. "Er wordt niet gezongen, we krijgen geen grote zak snoep en we lopen ook niet met vrienden en vriendinnen. Dat vind ik wel jammer", zegt Kirsten.

Medaillereeks compleet

Ondanks dat vindt ze het ook gezellig met haar ouders en als ze de vier afstanden van vijf kilometer heeft gelopen krijgt ze eind augustus haar medaille thuisgestuurd. En het is de laatste, want Kirsten zit in groep acht. "Dan heb ik mijn medaillereeks alsnog compleet."

Goede doel

Inschrijven voor de avondvierdaagse kan nog tot eind augustus via de Koninklijke Wandel Bond Nederland en kost vijf euro per deelnemer. Het geld gaat naar Reuma Nederland waar het wordt gebruikt voor onderzoek naar reuma bij kinderen.