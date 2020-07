Automobilist zonder rijbewijs rijdt rond met kind in losstaand autozitje

Archieffoto (foto: ANP)

De automobilist liep tegen de lamp toen agenten hem rond 19.30 uur zagen rijden over de Alvarezlaan in Terneuzen en hem aan de kant zetten voor een controle. De 27-jarige bestuurder uit Axel had geen rijbewijs en de agenten zagen dat het kinderzitje los op de achterbank stond, met het kind erin. Kinderzitjes moeten altijd met een gordel of Isofix-aansluiting vastgezet worden. De Axelaar kreeg voor beide vergrijpen een bekeuring.

Been op het stuur

Een andere politie-eenheid zag een kwartier daarna een brommerrijder over de Dokweg in Terneuzen rijden met één been op het stuur. Toen de agenten hem aanspraken op zijn rijgedrag bleek dat de 21-jarige man uit Vogelwaarde geen rijbewijs had en dat zijn brommer niet verzekerd was.

Ze lieten hem blazen en daaruit bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. Bij de ademanalyse op het politiebureau bleek zijn uitgeademde lucht 465 microgram alcohol per liter te bevatten. Dat is bijna twee keer zoveel dan is toegestaan.

Brommer niet van hemzelf

De brommer was bovendien niet van hemzelf. Naast de brommerrijder wordt dan ook de eigenaar van de brommer beboet, omdat hij iemand op zijn onverzekerde brommer liet rijden.