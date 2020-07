Blije gezichten bij motorcrossers, want ze mogen weer aan de bak

"Echt super om weer achter een starthek te staan", zegt motorcrosser Nancy van de Ven. Zij is een van de 150 deelnemers die aan de start stond van de wedstrijd. De afgelopen maanden trainde Van de Ven veel, maar dat raakte ze op den duur ook beu. "Je traint de hele tijd een beetje hetzelfde. Dat wordt gewoon saai, want je traint voor niks", vertelt de Vlissingse.

Anderhalve meter

De organisatie moest zich wel aan het landelijke sportprotocol voor evenementen houden. Zo moesten alle trailers in parkeervakken staan en iedereen moest zich aan de anderhalvemeter-regel houden. "We roepen dat ook af en toe om. Ook zijn we gesloten voor publiek en alle mensen die er zijn, zijn er ook echt alleen voor de rijders", zegt Thijs Lampio.

Voor de rijders was het wel weer even wennen om voor het starthek te staan, want voor sommigen was de laatste wedstrijd al meer dan een half jaar geleden. Een van de thuisrijders, Mats Leeuwesteijn uit Vlissingen, was blij om weer eens een wedstrijd te crossen. "Je traint op een gegeven moment voor niks en dat is ook niet meer leuk. De eerste meters in veld voelden wel echt weer goed aan", vertelt Leeuwesteijn.

Leeuwesteijn was gelijk succesvol. Hij was de beste in de hoogste categorie, de 500cc-klasse.