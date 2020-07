ZeeDoc: Middelburg 800 jaar

Eén van de oudste steden in Zeeland is Middelburg. In 1217 kreeg de stad haar stadsrechten en in 2017 was dat precies 800 jaar geleden. Aanleiding voor regisseur Klaas van de Ketterij om een documentaire te maken over 800 jaar Middelburg. Want Middelburg kent een rijke geschiedenis. Door de strategische ligging is de stad in de loop der eeuwen uitgegroeid tot een belangrijke handelsplaats, getekend door periodes van grote bloei én van oorlogen.