Hoe Zeeland geel kleurde: beleef de Tour de France-etappe van vijf jaar geleden nog een keer

Zeeland kleurt dagen vóór Tour geel

Al weken vóór de Tour de France kleurt Zeeland geel. Rijkswaterstaat maakt het Topshuis op Neeltje Jans met gele doeken helemaal klaar voor de Tour de France. Op de doeken staan de teksten Bring In The Dutch! en Water You Thinking?

Topshuis kleurt geel in aanloop naar Tour de France (foto: Rijkswaterstaat)

Niet alleen de buitenkant van het Topshuis kleurt geel, ook ín het Topshuis zijn slogans te zien die iets met water te maken hebben. Ook weer op een knalgele achtergrond.

Dat is nog niet alles: wekenlang is er op Neeltje Jans een Zeeuws podium te zien. Iedereen die dat maar wil kan gekust worden door echte Zeeuwse meisjes. En natuurlijk wordt dat moment in de meeste gevallen vastgelegd.

Gekust worden door Zeeuwse meisjes (foto: Patrick van Iersel en Danny Gideonse)

Alhoewel echte Zeeuwse meisjes...daar komen we even van terug. Het zijn natuurlijk borden van karton. Een kus van echte Zeeuwse meisjes is alleen weggelegd voor de latere winnaar van de Tour de France: Chris Froome.

Het is aftellen geblazen: de stemming komt er meer en meer in. De renners rijden op 5 juli 17 kilometer over het Zeeuwse land. En op die plekken duiken steeds in aanloop naar de etappe meer attributen op. Zoals een gele fiets, een Eiffeltoren van fietsen en een fietsmolen.

Schouwen-Duiveland een dag voor de Tour de France (foto: Conny van der Horst)

Snackbarhouder Kees Breure heeft zijn zaak op Neeltje Jans en rekent zich een dag voor de Tour de France al rijk. Het moet de drukste dag van het jaar worden en daarom heeft hij extra friet, frisdrank en snacks ingeslagen, want 'de beste raad is voorraad'.

Kees Breure brengt wat voorraad naar zijn snackbar (foto: Omroep Zeeland)

En dan is het zover: de Tour de France finisht dan eindelijk in Zeeland. In Burgh-Haamstede verzamelen mensen zich langs het parcours. En, Burgh-Haamstede, hebben we er een beetje zin in?

Het is een zinderende etappe met met onweer, zon, waaiers en een enthousiast publiek. Vanwege de regen staat het lang niet overal vol met publiek.

Een eenzame wielerfan wacht in de stromende regen op de Brouwersdam (foto: ANP)

Regen trotseren om de Tour de France te kunnen zien (foto: ANP)

Een wielerfan fietst over de Brouwersdam (foto: ANP)

Wielerfans wachten op de Brouwersdam op de renners (foto: ANP)

Het publiek op de Oosterschelde trotseert de regen (foto: ANP)

Maar dankzij de bijzondere weersomstandigheden worden wel mooie plaatjes geschoten. En wordt de Zeeuwse etappe niet zomaar vergeten.

Met bijna twee miljoen kijkers is de touretappe naar Zeeland de best bekeken etappe ooit in Nederland. Die mensen zien André Greipel de ritzege pakken. Fabian Cancellara neemt de gele trui mee naar de volgende etappe. De rit van Utrecht naar Neeltje Jans is sensationeel. Er ontstaan waaiers, waardoor sommige favorieten meteen tijd verliezen.

Andre Greipel van Lotto-Soudel komt als eerste over de finish (foto: ANP)

"Het was een grote dag voor Zeeland", zegt niemand minder dan tourbaas Christian Prudhomme.

Nog meer Tour de France in Zeeland? Kijk dan naar de terugblik op de dag.

Oh ja, we komen nog even terug op de snackbarhouder. Helaas voor hem was in dit geval voorraad niet de beste raad.

Lees ook:

En wat blijkt later: de tour is beslist in Zeeland. Quintana, de uiteindelijke nummer twee, zal niet graag aan de finish op Neeltje Jans terugdenken. De Colombiaanse rijder lijdt veel verlies en kan dat niet meer goedmaken.