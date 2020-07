Dronken brokkenpiloot mishandelt agenten in Goes

Agent arresteert verdachte - archief (foto: Politie)

Het ongeluk gebeurde 22.00 uur op de Kloetingseweg in Goes. Omwonenden schrokken van de klap en gingen buiten kijken wat er aan de hand was. Omstanders spraken de man aan dat hij niet weg mocht gaan omdat hij zijn gegevens nog moest achterlaten bij de eigenaar van de geparkeerde auto.

Dreigende sfeer

Er ontstond een woordenwisseling en de sfeer werd volgens de omstanders dreigend. Die belden daarom de politie. Toen de opgeroepen agenten arriveerden, lieten ze de man blazen. Daaruit bleek dat hij te veel gedronken had, dus wilden de agenten de man meenemen naar het politiebureau om met een ademanalyse te bepalen hoeveel alcohol de man precies ophad.

Daar dacht de 23-jarige man uit 's-Gravenpolder anders over. Hij ging volgens de politie 'helemaal door het lint'. In eerste instantie bedreigde hij al de omstanders en getuigen, een ogenblik later bedreigde hij ook de agenten.

In gevecht met agenten

Hij ging vervolgens in gevecht met de agenten. Dit resulteerde in behoorlijk letsel bij beide agenten. Ze waren dusdanig gewond dat zij hun dienst niet konden vervolgen en onder doktersbehandeling gesteld werden. De ene agent had een gebroken neus, de andere agent liep bij het gevecht waarschijnlijk een hersenschudding op.

Meerdere omstanders hebben het gevecht met de agenten gefilmd. Ze hebben deze beelden desgevraagd afgestaan aan de politie.

Rijbewijs ingevorderd

Terwijl de gewonde agenten onder behandeling van een dokter werden geplaatst, hebben andere agenten de verdachte naar het bureau gebracht. Bij de ademanalyse blies hij 425 microgram per liter uitgeademde lucht. Omdat de man een beginnend bestuurder is, had hij ruim vier keer meer gedronken dan is toegestaan. Voor een beginnend bestuurder is de limiet 88 microgram per liter. Zijn rijbewijs is meteen ingevorderd.