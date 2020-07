Drugsrijder rijdt bijna agenten aan bij achtervolging door Breskens

Hardrijdende politiewagen met loeiende sirenes en zwaailichten (foto: ANP)

De controle vond plaats op de Rijksweg N676 in Breskens. Rond 23.30 uur kwam de Bressiaander aanrijden, zag de agenten staan draaide zijn auto om en ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. Daarbij reed hij bijna een politieman aan. Dat gebeurde op de rotonde bij de Sterreboschweg, de agent kon maar ternauwernood opzij springen.

Negentig tot honderd kilometer per uur

De voortvluchtige automobilist reed Breskens binnen en scheurde met negentig tot honderd kilometer per uur door de bebouwde kom. Agenten besloten hun politiewagen schuin op de weg te zetten in de Dorpsstraat in Breskens, om hem de pas af te snijden.

De Bressiaander reed met zeer hoge snelheid op hen af. Het leek er volgens de politie op dat hij van plan was om vol op hen in te rijden, maar vlak voor de politiewagen sloeg hij toch af, de Vogelenzang op, waar hij zich klemreed in de fietssuis. Daarbij raakte zijn auto beschadigd.

Onder invloed van THC

De 22-jarige Berssiaander werd vervolgens aangehouden meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek uit de speekseltest dat hij onder invloed was van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. Bij de man is een bloedmonster afgenomen om te bepalen hoeveel THC hij gebruikt had.

De auto van de man is in beslag genomen voor verder onderzoek. In de auto werd een gebruikershoeveelheid wiet aangetroffen en enkele honderden euro's aan contant geld. Ook die zijn in beslag genomen. De verdachte wordt vandaag verhoord. Tegen hem is aangifte gedaan van poging doodslag.