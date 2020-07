Samenwerking Thoolse voetbalclubs is noodzakelijk: 'We hebben meer financiële middelen nodig'

"Een tijdje terug zei ik tegen SPS en Stavenisse: laten we eens bij elkaar komen", vertelt Smerdiek-voorzitter Marc Bout. Hij ziet bij zijn club dat het aantal leden langzaam terugloopt en dat er steeds meer financiële middelen nodig zijn. "Dat was de aanleiding om te gaan samenwerken. Toen kwam al snel het idee om samen de inkoop voor de kantine te doen", zegt Bout.

Jeugdelftallen

Financieel gezien is de samenwerking voor de clubs een groot voordeel. "Soms denk je nog weleens dat je het zelf beter weet, maar dat is natuurlijk niet zo", zegt Louis Wesdorp, voorzitter van Stavenisse. "Met z'n drieën bij elkaar ben je veel sterker. Wij hopen als kleine vereniging mee te kunnen liften met SPS en Smerdiek", vertelt Wesdorp.

Louis Wesdorp (links) en Marc Bout (rechts) met elkaar in overleg (foto: Omroep Zeeland)

De samenwerking bevalt zo goed dat met ingang van komend seizoen er nog een steentje bovenop wordt gedaan. De drie clubs gaan namelijk samen jeugdelftallen vormen. "Als we alles op Stavenisse zouden houden, krijg je in de elftallen veel te grote leeftijdverschillen. Nu gaan we dat met SPS en Smerdiek samenvoegen en hebben we een mooie mix", zegt Wesdorp.

Van een fusie is volgens beide voorzitters nog geen sprake. "Als dorpsverenigingen moet je zo lang mogelijk je eigen identiteit behouden", zegt Wesdorp. Ook bij SPS en Smerdiek wordt er in de nabije toekomst nog niet naar een fusie gekeken. "Een fusie is nog een stap te ver, want dat ligt nog jaren voor ons. We hopen dat er nog meer Thoolse verenigingen hierbij aansluiten, dus daarin zijn nog veel mogelijkheden", vertelt Marc Bout.

Rivaliteit

Alle drie de verenigingen komen uit in de 4e klasse B van het zaterdagvoetbal. Ook komend seizoen zullen ze elkaar dus tegenkomen en dat zal de rivaliteit toch wel te zien zijn. "Als het dan Smerdiek tegen Stavenisse is, dan zijn we echt voor de eigen club en willen we echt winnen. Naderhand doen we in de kantine dan wel gewoon een biertje", zegt Smerdiek-voorzitter Marc Bout.