Gedeputeerde duikt onder in Grevelingenmeer om natuur te bekijken

Hoewel ze nog nooit heeft gedoken en het daarom ook "spannend" vond, was het haar nieuwsgierigheid die haar naar de duikplek bij Den Osse trok. En ze heeft er na afloop geen spijt van, want het belang van het behoud van de onderwaternatuur is bij Pijpelink wel doorgedrongen. "Ik ben niet eens zo diep geweest, maar wat je dan al ziet. Dat had ik niet gedacht."

Door de vissen, krabben, "een enorme dikke paling en kwallen die onder water zelfs heel erg mooi zijn", die ze onderwater heeft gezien, zag Pijpelink vooral het belang van het behoud ervan. "Je realiseert je. Ik zwom daar tussen allerlei vissen in. Dat dit hun wereld is. Je begeeft je als mens in hun wereld. En die wereld kan niet voor zich spreken, dat moeten wij doen."

Anita Pijpelink nam de uitnodiging van de Onderwatersportbond aan en ging voor het eerst duiken (foto: Rob Aarsen)

En als het op het Grevelingenmeer aankomt, is dat nu of nooit. Daar zijn natuurbeschermers, vissers en de recreatiesector het wel over eens. Want de natuur in het meer staat al jaren onder druk. Door gebrek aan vers water is er in de diepere delen van het meer bijna geen leven meer te bespeuren "Ik begreep van een ervaren duiker dat op het moment dat je daar bent, je gewoon in een zwarte soep zwemt", legt Anita Pijpelink uit.

"Dat is niet wat we willen." Dat zegt ze niet alleen vanwege de natuur, maar ook vanwege de aantrekkingskracht die de Grevelingen nu nog heeft op duikers."Als je dan ziet hoeveel mensen uit binnen- en buitenland naar deze plek komen om te duiken, omdat het zo bijzonder is. Dan moeten we dat wel behouden."

2025

De provincie is samen met onder andere Rijkswaterstaat druk bezig om het getijde weer terug te laten keren in het meer, zodat het water ververst kan worden en de natuur weer tot leven kan komen. "Dat moet nu echt gaan gebeuren. Dus over een paar jaar moet het getijde weer terug zijn." En als het aan de gedeputeerde ligt, is dat uiterlijk in 2025 geregeld.

