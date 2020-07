Uit het sportarchief: 'Tour was het grootste sportevenement in Zeeland'

De Tour de France naar Zeeland te halen, ging niet zomaar want daar ging een jarenlange lobby aan vooraf. Die lobby werd pas echt serieus toen Christian Preudhomme de Tourdirecteur werd. De doorkomst van de World Ports Classic, een wedstrijd van Rotterdam naar Antwerpen en andersom, was uiteindelijk cruciaal voor de komst van de Tour naar Zeeland.

Krediet

"Toen die wedstrijd er kwam, zijn we daar als provincie op ingesprongen en dat leverde veel krediet op bij de Tourdirectie. We vonden het mooi om een Tourfinish in zee te hebben in Zeeland", zegt Ben de Reu.

Toen de directie bekend maakte dat de Tour de France in Utrecht startte, gingen de bellen echt rinkelen bij Ben de Reu. Uit de mond van Christian Preudhomme zelf kreeg hij te horen dat een Tourfinish in Zeeland mogelijk was.

"Je zag dat een jarenlange relatie werd uitbetaald met de komst van de Tour naar Zeeland. Een leuke bijkomstigheid was dat toen we het nieuws officieel bekend konden maken de Koning en Koningin in Zeeland waren voor de Four Freedoms Awards", vertelt de Reu.

Die finish in zee kwam er ook en op 5 juli 2015 finishte de Tourkaravaan in Zeeland. De dag begon in Utrecht met goed weer maar toen de renners richting Zeeland trokken, kwam de regen met bakken uit de hemel.

Schuilen voor de regen

"Op Neeltje Jans hebben we ook nog moeten schuilen in tenten. Toen leek het erop dat de etappe letterlijk in het water viel. Gelukkig stopte het met regenen toen de renners Zeeland binnenkwamen en hadden we met André Greipel een hele mooie winnaar van de etappe", vertelt De Reu.