Automobilist zwalkt over de weg en veroorzaakt stoet van auto's met alarmlichten

Bij de meldkamer kwamen tal van meldingen binnen over het gevaarlijke rijgedrag van deze automobilist. In eerste instantie kwamen deze meldingen vanuit de Westerscheldetunnel en later ook vanaf de A58 bij Goes.

Tientallen langzaam rijdende auto's

Surveillerende agenten hebben post gevat op de A58 bij de afslag Vierwegen, ter hoogte van Kapelle. Na een paar minuten zagen zij de stoet van enkele tientallen langzaam rijdende auto's op zich af komen, met de auto met het Poolse kenteken aan het hoofd van de stoet.

De agenten zijn achter de auto aangereden. Ze zagen dat die auto gevaarlijk heen en weer zwalkte, van de rijstrook via de vluchtstrook in de berm rijden en daarna weer de weg op. De bestuurder had zogezegd de gehele rijbaan nodig.

Half op de vluchtstrook

Toen er een tweede politie-eenheid ter plaatse kwam, hebben de agenten de bestuurder van de auto aan de kant gezet. De bestuurder parkeerde zijn auto half op de vluchtstrook.

De man achter het stuur bleek een 38-jarige inwoner van Terneuzen te zijn. Hij is meegenomen naar het bureau. Daar bleek uit de ademanalyse dat hij niet te veel alcohol ophad, zoals veel van de melders dachten. Ook met de speekseltest kon niet worden vastgesteld dat de man onder invloed was van verdovende middelen.

Bloedmonster afgenomen

Omdat de speekseltest niet alle soorten drugs op kan sporen en omdat het er alle schijn van heeft dat de man wél onder invloed was van verdovende middelen is er een bloedmonster afgenomen. Dat is naar het Nederlands Forensisch Instituut opgestuurd voor onderzoek.

De auto van de man had bovendien flinke schade opgelopen. De politie heeft de beelden teruggekeken van de camera's in de Westerscheldetunnel en daaruit blijk dat de man in de tunnel tegen de tunnelwand was aangereden. Vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag is het rijbewijs van de Terneuzenaar meteen ingevorderd.