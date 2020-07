Goedemorgen! Verkenningsoefening Landmacht en laatste schuif Bathse Spuisluis op zijn plek

Een verkenningsteam van de Genietroepen van de dertiende Lichte Brigade uit Oirschot zal zich 'tactisch verplaatsen', zoals dat heet. Het doel daarbij is om verborgen te blijven. De oefening is volgens de Koninklijke Landmacht bijzonder, omdat verkenningseenheden niet vaak in het openbaar oefenen.

Oefening Koninklijke Landmacht - archieffoto (foto: ANP)

Het is ook de dag dat de laatste nieuwe schuif van de Batshe Spuisluis op z'n plek wordt gehesen. Dat is de zesde alweer. Hiermee is renovatie afgerond van Spuisluis. Het was volgens Rijkswaterstaat één van de grotere projecten van de afgelopen periode.

Alle bij industrieterrein Arnestein gedumpte kippen krijgen een nieuw onderkomen (foto: Omroep Zeeland)

En een dezer dagen worden de kippen opgehaald die rondscharrelen over industrieterrein Arnestein in Middelburg. Het gaat om kippen die door onbekenden gedumpt zijn bij het industrieterrein en daar vervolgens op eigen houtje hebben doorgefokt. Totdat omwonende Melati van Soest de overlast van de dieren beu was en een advertentie op het prikbord van Zeelandnet zette met de boodschap: wie ze wil, mag ze hebben.

Advertentie niet meer te vinden

Die advertentie is nu niet meer te vinden op het internet, want alle kippen krijgen een nieuw onderkomen via een dierenorganisatie die de dieren binnenkort komt halen. Zo wil de organisatie voorkomen dat de dieren in de pan belanden of op een andere akelige manier aan hun einde komen.

Wolken en wind bij wandeling rondom s-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner-Hoog uit 's-Heerenhoek)

Het weer

Er is vandaag een westelijke en later noordwestelijke wind. Daardoor is het wisselend met bewolking en brede opklaringen, maar ook nog kans op enkele buien. Het wordt vanmiddag ongeveer 20 graden, bij windkracht drie tot vijf. Vanavond en vannacht blijft er nog kans op een bui van zee, minimum vannacht rond 13 graden.