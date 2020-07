Het serieuze werk gaat beginnen voor de talentvolle scheidsrechter Niels Boel

Boel fluit komend seizoen zijn wedstrijden in de Hoofdklasse van het amateurvoetbal. "Misschien ook Derde Divisie met Hoek en GOES. Dan kun je zeggen dat het serieuze werk gaat beginnen", aldus de jonge arbiter uit Vlissingen.

Hij kreeg het afgelopen seizoen goede rapportcijfers en promoveerde naar het Talententraject. Rien van Haaften uit Kapelle (ex-profscheidsrechter) is zijn coach komend seizoen.

Toneelstukje

"Mijn droom is nog steeds om een wedstrijd te mogen fluiten in de Eredivisie", zegt Boel. Wel heeft hij voor komend seizoen een verbeterpunt meegekregen. "Soms moet je gemaakt boos zijn; een toneelstukje opvoeren. Dat is best lastig als dat niet in je zit. Soms moet ik nog overtuigender overkomen op spelers. Dat zijn toch volwassen mannen. die ook nog vaak een stukje groter zijn dan ik."

Volgens Boel kan het nog wel even duren voordat hij echt zijn debuut in het profvoetbal maakt als hoofdscheidsrechter. "Nu zit ik in het Talententraject, daarna volgt nog de Masterclass. Als het goed gaat duurt het nog wel een jaar of vier, verwacht ik."