Petra Post uit Kerkwerve steunt toeristische sector in Guatemala

Petra Post deelt voedselpakketten uit aan ondernemers in Guatemala (foto: Petra Post)

Inmiddels heeft Petra 1.600 euro opgehaald, goed voor 46 voedselpakketten waarvan er al 25 zijn uitgedeeld. "Van zo'n pakket kan een gezin ongeveer twee weken leven, maar omdat we er niet genoeg hebben, krijgen ze vooralsnog een pakket per maand", vertelt Post.

Zelfstandige ondernemers in Guatemala nemen dankbaar de voedselpakketten in ontvangst (foto: Petra Post)

Petra maakt zich zorgen over de huidige situatie in het land. "Er is weinig versoepeling want het virus is nog volop aanwezig. We zitten momenteel op 500 a 600 nieuwe besmettingen per dag en er sterven gemiddeld zo'n 15 tot 25 mensen op de IC per dag. Veel mensen werken als freelancer en hebben momenteel geen inkomen. Ze staan er alleen voor, want er is hier amper financiële steun."

Levensbehoefte

"Mensen leven van dag tot dag. Verhongeren zullen ze waarschijnlijk nog niet want eten is de eerste levensbehoefte, maar dat gaat wel ten koste van andere rekeningen zoals stroom, telefoonrekening etc. Het geduld van de mensen raakt op en de meesten houden het amper vol, vooral op financieel gebied. Helaas kan ik ze niet allemaal helpen daarom gaan de pakketten naar directe collega's uit de toeristische sector die zwaar getroffen zijn."

Inhoud van het voedselpakket dat wordt uitgereikt aan zwaar getroffen zelfstandige ondernemers in Guatemala (foto: Petra Post)

De meeste donaties komen vooralsnog uit Nederland uit de kenniskring van Post. "Ik heb in Breda veel contacten die mijn verhaal kennen en hebben gedoneerd. Ook uit Zeeland komen de eerste giften al binnen. Mensen die niet weten hoe internet werkt hebben zelfs envelopjes langs gebracht bij mijn moeder. Dat waardeer ik zeer."

Geen heimwee

Ondanks alle steun van haar kennissen uit Nederland heeft Post geen heimwee. "Ik was blij dat ik de weide wereld in kon en Guatemala voelt nu als thuis. Ik heb wel heimwee naar de tijd voor corona. Vooral omdat de overheid geen duidelijkheid geeft over wanneer de grenzen weer open gaan. Dat maakt het lastig om gemotiveerd te blijven omdat je niet naar een datum kan toeleven. Nederlanders krijgen steeds meer zin om te reizen, maar hier moet ik ze nog teleurstellen. Hopelijk kan ik ze binnenkort weer verwelkomen", aldus Post.

Petra Post vertelt over haar inzamelingsactie in Guatemala

De voedselpakketten worden gekocht bij lokale ondernemers. Op die manier worden zij ook gesteund door het project. Doneren kan via deze link: Better Places steunt toerisme in crisis Guatemala!