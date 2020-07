Jasper de Vos zorgt voor goede kwaliteit van beschermingsmiddelen tegen corona

Jasper de Vos in het laboratorium van chemieconcern Sabic (foto: Omroep Zeeland)

Hoe heb jij je steentje kunnen bijdragen aan dit proces?

'Onze vestiging heeft meerdere fabrieken waar verschillende onderdelen van polycarbonaat gemaakt worden. Polycarbonaat is een stevige kunststof waarvan verschillende dingen worden gemaakt. Denk hierbij aan Lego, spatschermen en industriële onderdelen. Samen met mijn collega's doe ik de kwaliteitscontroles voor deze fabrieken. In het laboratorium controleren we door middel van tests of alle onderdelen in orde zijn voor het maken van polycarbonaat.'

Heb je het hierdoor de afgelopen periode een stuk drukker gehad?

'Dat viel wel mee. Er was heel veel vraag naar de spatschermen, maar bijvoorbeeld de auto-en vliegtuigindustrie heeft een tijd stil gelegen. Dat zijn belangrijke afnemers van ons hoofdproduct; plastic korrels. Die worden verwerkt in onderdelen als bijvoorbeeld koplampen van auto's. Omdat ik daar minder mee bezig was heb ik geen overuren hoeven draaien.'

Is de situatie veranderd op je werk?

'Voor mij niet echt want ik werk sowieso al met maximaal twee andere collega's dus dan zijn we met z'n drieën in een groot laboratorium. De mensen die thuis kunnen werken moeten dat ook doen zoals bijvoorbeeld de daganalisten. Er zijn wel extra uitzendkrachten aangetrokken voor de productie van de kunststofplaten. Het is wel grappig dat wij spatschermen produceren, maar die hangen niet in mijn werkomgeving omdat er genoeg ruimte is om afstand te houden. Wel zijn er extra toilet units op het terrein gezet in verband met de hygiëne.'

Hoe vind je het dat jij niet vanuit huis hoeft te werken?

'Dat vind ik heel prettig. Ons beroep is door de overheid bestempelt als vitaal beroep omdat wij beschermingsmiddelen leveren aan de zorgsector. Daardoor kon het merendeel gewoon op zijn plek werken. En thuiswerken is ook niets voor mij. Als ik terugkijk naar mijn schooltijd kon ik me toen ook lastig concentreren op het huiswerk omdat ik vaak afgeleid werd. Laat mij maar lekker op locatie werken dan ben ik een stuk productiever.'

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, merk je dan ook dat de vraag is afgenomen naar de kunststofplaten?

'Nee er is nog steeds veel vraag naar. Zolang er nog geen vaccin te verkrijgen is zijn deze beschermingsmiddelen noodzakelijk. De schermen zijn al bij een hoop bedrijven geïnstalleerd, maar er zijn ook firma's die een tijd gesloten waren en nog steeds spatschermen nodig hebben. Daarnaast zijn de schermen op den duur aan vervanging toe. Ik verwacht daarom dat we er nog wel een tijdje mee bezig zijn.'

