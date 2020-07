'Ga goed voorbereid naar de zee en verwacht het onverwachte'

Van woeste golven waarin kitesurfers in moeilijkheden komen, schepen die lek zijn en vol met water lopen tot een spiegelgladde zee waarbij iemand met zijn luchtbedje van het strand drijft; aan de vrijwilligers van de KNRM de taak om de veiligheid in de Zeeuwse wateren te waarborgen. De Zeeuwse redders voeren afgelopen jaar 315 keer uit. In 2018 was dat 295 keer. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de KNRM.

De gevaarlijkste plekken van Zeeland

"De meest gevaarlijke punten in Zeeland zijn de plekken die veel veranderingen ondergaan door stroom, wind en getijde", legt Wiskerke uit. "Hierdoor worden de mensen die minder goed opletten, verrast door de situatie en is het leed vaak al geschied voordat ze zich goed en wel realiseren wat er gebeurt. Denk aan de Verklikkerplaat bij Renesse, stroming bij Westkapelle en Vlissingen en passerende schepen op de Westerschelde en onder de Walcherse kust. Verwacht daarom het onverwachte."

Vrijwilliger Laurens Wiskerke bij het KNRM-station in Westkapelle. (foto: Omroep Zeeland)

"Verwacht daarom het onverwachte", zegt de Westkapelse redder. Wiskerke wil zowel toerist als Zeeuw waarschuwen voor de gevaren die de zee met zich mee kan brengen. "Kijk eens naar de lucht en op je weerapp wat het weer gaat doen. Bestudeer een getijdeboekje en wanneer je het niet vertrouwt, houd dan gewoon de voetjes op het droge. Blijf om je heen kijken en zak niet zomaar op het strand neer om een hele middag te liggen dutten."

Een goede voorbereiding is nodig

Wiskerke merkt dat er vooral in het hoogseizoen hulp moet worden verleend aan mensen die voor hun plezier op het strand zijn, die voor hun plezier op het water varen of aan het sporten zijn. Dit zijn dan vooral (kite)surfers.

"Daarom raad ik aan watersporters een goede voorbereiding aan. Heb ik de juiste materialen voor de omstandigheden? Is alles deugdelijk en goed onderhouden? Een sticker met je naam en telefoonnummer op je kite-, of surfplank kan een zoekactie besparen. Ook is het belangrijk of je zelf wel de omstandigheden aankunt. Surfen met metershoge golven is leuk voor de adrenaline, maar als je het zelf niet kunt moet je gewoon niet gaan."

