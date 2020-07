Kevin Village en Inge Maria bezingen Zoutelande

Twee Zeeuwse muzikanten hebben elkaar gevonden in hun liefde voor Zoutelande: Kevin Village uit Goes en zangeres Inge Maria uit Kapelle toverden de hit Sacramento van Middle of the Road om tot Zomer in Zoutelande, een loflied op de inmiddels beroemde kustplaats.

Kevin Village is de artiestennaam van Kees van Vredegem. Hij werd een aantal maanden geleden benaderd door een radiomaker die vroeger werkte in Zoutelande. Hij hoorde destijds vaak een melodie en vroeg of Kees daar een Nederlandse tekst op kon maken.

Kees: "Ik heb toen mijn vriend en producer Peter Wessel gebeld en die was enthousiast, schreef een tekst en nam de productie voor zijn rekening. Het leek mij altijd leuk om met Inge Maria een duet te doen."

Hoe kan ik die twee lieverds nou ooit iets weigeren?" Inge Maria

Ook Inge Maria uit Kapelle was hier meteen voor te porren: "Ik ben al een hele tijd niet zo heel erg actief meer in de muziek, maar toen ik een telefoontje kreeg van Kees van Vredegem en Peter Wessel met de vraag of ik wat stemmetjes in wilde zingen kon ik niet weigeren."

Kevin Village heeft honderden liedjes op z'n naam staan. Hij was bandlid van Dutch Spring, Barnaby en voorman van Kees Expres & De Postcodes' Hij speelde jarenlang in de Zeeuwse folkpopband No Frontiers. Vanaf 2015 brengt hij regelmatig nieuwe singles uit.

Inge Maria maakte de albums I See You en Heaven Knows met Engelstalige ballads afgewisseld met poppy up-tempo songs. Daarna volgden enkele Nederlandstalige singles, waaronder Zoals Je Bent dat landelijke airplay kreeg.