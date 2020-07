Gemeente Sluis krijgt berichtendienst die waarschuwt voor drukte

De drukte begint langzaamaan terug te keren in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

"In de afgelopen weken zien we dat het vooral op zondagmiddag snel drukker kan worden", zegt burgemeester Marga Vermue. "Als het dan zo druk is, wordt de anderhalve meter afstand een probleem." Daarom ontwikkelde de gemeente een berichtendienst die werkt als een stoplicht. "Groen is: wees welkom. Oranje is: pas op het wordt drukker. Bij rood is het te druk en wordt er van je verwacht om weg te gaan."

"We willen snel informeren", legt Vermue uit. "Niet alleen aan de toeristen, maar ook aan de inwoners van de kern van Sluis en aan ondernemers." De berichtendienst zal gaan werken via SMS of WhatsApp. "Het zal werken als een soort pushbericht. Een kort bericht met alleen de nodige informatie. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is."

Volgende week actief

Het is de bedoeling dat de berichtendienst vanaf volgende week zal werken. Eerder kwam de gemeente Veere ook al met zo'n soort dienst om de drukte te vermijden.

