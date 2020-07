Renovatie Bathse Spuisluis klaar: laatste schuif op z'n plek

Het gevaarte van 2,5 meter bij zes meter werd vanmorgen de lucht in getakeld en vervolgens in de sluis gezakt. Het is de zesde schuif die gerenoveerd is en daarmee ook de laatste. Robin Wisse, districtshoofd Noord van Rijkswaterstaat Zee en Delta, is blij dat de renovatie klaar is. Voor Rijkswaterstaat is het een bijzonder moment. Het is het eerste renovatieproject van een hele reeks dat klaar is. "We hebben een groot onderhoudsprogramma de komende tien jaar. Er zijn heel veel sluizen en bruggen uit de jaren tachtig die aan onderhoud toe zijn. De Bathse Spuisluis is het eerste, grote project dat klaar is."

Niet om te varen

De Bathse Spuisluis is anders dan de andere Deltawerken: het is de enige waterkering die niet is gebouwd ter verdediging tegen het water. De sluis staat aan het einde van het Bathse Spuikanaal. Sluis en kanaal zijn tussen 1980 en 1987 speciaal aangelegd om overtollig water af te voeren. Het kanaal is dan ook niet bedoeld om op te varen. "De schuiven hangen er al in sinds jaren tachtig, dus al ruim dertig jaar. Als je dingen gebruikt dan slijten ze. Dus vandaar dat ze moesten worden vervangen."

Wisse is blij dat de renovatie klaar is. "Ik vind het niet jammer dat de werkzaamheden hier nu klaar zijn, ik vind het juist mooi. Op naar de volgende projecten!"

