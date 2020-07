Nieuwe politiechef Zeeland waarschuwt: 'We hebben nieuwe collega's nodig'

Joost Manusama is de baas van de politie in Zeeland (foto: Politie)

De voorganger van Manusama zei al eerder dat de ondergrens qua bezetting in Zeeland al bereikt is. Dat weet de nieuwe districtschef maar al te goed. "We moeten investeren in het binnenhalen van nieuwe collega's", zegt Manusama in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "We hebben te maken met behoorlijke vergrijzing. We hopen op een dependance van de politie-academie. Dat zou al veel helpen."

'Minder snel assistentie'

Manusama werkte eerder in Rotterdam, Rijswijk, Den Haag en Breda en merkt dat het werk hier in Zeeland wel verschilt op een aantal gebieden. "Ik werk voor het eerst in een district waar een grens is, dat is anders." Daarnaast weet Manusama dat de afstanden in Zeeland groter zijn. "De afstanden zijn hier groter dan in de Randstad. Je hebt hier bijvoorbeeld minder snel assistentie, daar moet je als agent rekening mee houden. Maar over het algemeen is politiewerk hetzelfde. Een mishandeling in Rotterdam is ook een mishandeling in Zeeland."

Het begin van Manusamas werkzaamheden vielen samen met de coronacrisis. "Het was een andere start dan ik had verwacht. Ik heb geen inwerkperiode gehad." Toch leerde hij snel veel mensen kennen omdat er door de corona veel overleg plaats vond. "Dat was een voordeeltje", erkent Manusama.

Operatie Portunus

Vorige week rolde politie in Zeeland Operatie Portunus uit. Een grote actie gericht op het binnenkomen van cocaïne in de haven van Vlissingen. "Het was een gecoördineerde actie waar veel collega's aan bezig waren geweest. Zulke operaties zullen we niet iedere week hebben hier in het Zeeuwse."