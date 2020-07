'De zee is iedere dag anders, wij weten dat, maar weet een toerist dat ook?'

"Elke dag is anders en de zee is nooit hetzelfde." Als voorbeeld noemt Pascal het getijverschil in Zeeland. "Getijverschil zorgt voor extra waterverplaatsing en extra stroming. Dat in combinatie met een zuidwestenwind, opkomend water, zorgt voor vijf keer zo veel stroming dan normaal. Toeristen die hier komen surfen denken vaak: ik heb in Frankrijk gesurft, dus dan kan ik het hier ook, maar de Zeeuwse zee kan veel gevaarlijker zijn."

Grenzen opzoeken

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kreeg vorig jaar 315 meldingen binnen van gevaarlijke situaties in het Zeeuwse zeewater. Tien procent van de meldingen die de de redders binnenkregen had te maken met gevaarlijke situaties rondom surfers. "Dat zijn kitesurfers", zegt Pascal lachend. "Nee natuurlijk kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan tijdens het surfen. Het zou de sport niet zijn als we onze grenzen niet op zouden zoeken. Dat is hetzelfde met windsurfen en kitesurfen. Het verschil alleen is: wij zijn locals, wij weten waar onze grens ligt, tot waar we kunnen gaan. Voor toeristen kan de zee onberekenbaar zijn."

"Vandaag ziet de zee er super rustig uit, maar ook dan kunnen er gevaren ontstaan", legt Pascal terwijl hij naar de zee bij Noordduine kijkt. Bijvoorbeeld als er veel onervaren surfers en zwemmers in zee zijn. Op de één of andere manier gaan die ook allemaal op een kluitje de zee in. Als er dan surfboards langs alle kanten rond je oren vliegen, dan moet je maar afwachten hoe een zwemmer zo'n board ontwijkt."

Gevaarlijke situaties rond paalhoofden

Ook ontstaan er volgens Pascal rond de paalhoofden vaak gevaarlijke situaties. "Als je aan de verkeerde kant van de paalhoofden aan het surfen bent en de stroming staat naar de paalhoofden toe, dan bestaat er een kans dat je zo op die palen klapt."

Pascal van der Mast op zijn surfboard bij Domburg. (foto: Omroep Zeeland)

Daarom houdt Pascal vanaf de surfschool in Domburg, samen met de strandwacht, altijd een oogje in het zeil. "Als één van onze surfinstructeurs aan de waterkant staat les te geven en er doet zich een gevaarlijke situatie voor, dan geeft hij dat via de portofoon door aan ons. Wij grijpen dan samen met de strandwacht in. Is er een gevaarlijke situatie buiten het bereik van de strandwacht of van ons, dan wordt de KNRM ingeschakeld."

Toch wil Pascal benadrukken dat de zee echt niet iets is om bang voor te zijn. "Als je oplet en je neemt geen onnodige risico's, dan is er niets aan de hand en kun je lekker van je vakantie en van onze zee genieten!"

