Stoepkrijtrevolutie demonstreert bij Omroep Zeeland

Sylvia van Doorn van de Stoepkrijtrevolutie: "Vandaag is een speciale actiedag waarop we om 12 uur met een vuist omhoog stil hebben gestaan., in ons geval was dat met een stoepkrijt in de hand." Met de krijtjes zijn harten getekend op de stoep voor het omroepgebouw. "We doen een oproep naar objectieve media." Ze vindt dat het in Nederland een dramatisch probleem is dat media veel aan stemmingmakerij doet.

Meer wederhoor

"Ik zou graag willen bereiken dat er meer hoor- en wederhoor komt. Er wordt vooral geluisterd naar het RIVM, WHO en de overheid, maar die cijfers zijn niet altijd goed onderbouwd en vaak zijn ze zelfs helemaal niet onderbouwd", aldus de Stoepkrijtrevolutie. Van Doorn geeft aan niet te geloven in de noodzaak van 1,5 meter afstand houden of mondkapjes en dat te doen op grond van wetenschappelijk bewijs.

Actievoerders bij het gebouw van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Edwin de Kort, hoofdredacteur van Omroep Zeeland, hoorde de demonstranten aan. Hij herkent zich niet in het geschetste beeld dat Omroep Zeeland te veel de lijn van de overheid volgt. "Natuurlijk vertellen wij wat de impact is van de landelijke maatregelen op verschillende sectoren. Daarnaast hebben we al onze lijnen open gegooid om al die kritische vragen daarover bij ons op zender een plek te geven", aldus De Kort.

Wordt vervolgd

Van Doorn vond het prettig dat De Kort kwam luisteren naar de demonstratie. "Ik heb het idee dat hij echt hoorde wat we hebben gezegd." Ook krijgt deze ontmoeting mogelijk een vervolg. Zo nemen de Stoepkrijtrevolutie en de hoofdredacteur op korte termijn contact met elkaar op om verder te praten over het onderwerp. Dat gebeurt mogelijk in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "Dan kan heel Zeeland meeluisteren", besluit de hoofdredacteur.