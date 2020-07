Jaar na jaar gaan er steeds meer leerlingen zonder diploma van school

Voortijdige schoolverlaters: goed voor 23 van deze lokalen (foto: Omroep Zeeland)

De leerlingen die in 2018-2019 zonder diploma naar huis zijn gegaan zijn er zoveel dat ze samen 23 klaslokalen kunnen vullen. De toename van het aantal mislukte schoolcarrières is des te opmerkelijker, omdat in dezelfde periode ook al het totaalaantal leerlingen in het Zeeuwse voortgezet- en beroepsonderwijs is afgenomen.

Grootste stijging in Hulst en Tholen

Alle cijfers van de Zeeuwse scholieren zijn afgerond op tientallen. De grootste stijging deed zich voor bij bewoners van de gemeente Hulst (van 30 naar 50 in een jaar) en in Tholen (eveneens van 30 naar 50). Op Schouwen-Duiveland en in Goes was er een lichte toename. In Reimerswaal is het aantal schoolverlaters juist iets afgenomen.

Bij twee derde van de voortijdig schoolverlaters gaat het overigens om jongens.