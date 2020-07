Zeelandbrug dicht door scheurtjes in wegdek

Komende dagen werkzaamheden op Zeelandbrug (foto: Arjo Nieuwkoop)

Maandag gaat de brug dicht vanaf 22.00 uur tot morgenochtend 06.00 uur. Op dinsdag is er dan maar één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Woensdagnacht is de brug tot 05.00 uur weer volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid over de Stormvloedkering.

Schade door zwaar verkeer

De scheurtjes in het wegdek zitten vooral in het wegdek van het beweegbare deel van de brug. De afgelopen maand ging daardoor de snelheid over een lengte van 150 meter tijdelijk omlaag van 80 naar 50 kilometer per uur. Volgens verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas komt de schade aan het wegdek doordat er zwaar verkeer rijdt over de brug.

