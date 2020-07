Clinge heeft de primeur: eerste Zeeuwse kermis na lockdown

Kermis (archieffoto) (foto: Cees Hoogesteger)

Sinds de versoepeling op 1 juli mag de kermis weer worden georganiseerd, maar gemeenten twijfelen. Middelburg besloot vorige week nog tot het verbieden van het jaarlijkse evenement, omdat de stad bang is voor te veel bezoekers. De kermis in bijvoorbeeld Terneuzen gaat wel door. "Mits de situatie blijft zoals die nu is", zegt een woordvoerder.

Veel Zeeuwse gemeenten hebben de intentie de kermissen door te laten gaan, maar hebben nog geen officieel besluit genomen. Zo zijn bijvoorbeeld Goes en Borsele nog in overleg met de organisatie, hadden Sluis en Kapelle vorige week nog geen vergunningsaanvragen binnen en wacht Vlissingen het handelingskader van de Veligheidsregio Zeeland voor grotere evenementen af. Schouwen-Duiveland neemt half juli een besluit.

Andere kermissen in Hulst

Of de andere kermissen de gemeente Hulst, die in Nieuw Namen, Vogelwaarde, Hulst en Heikant, doorgaan is nog onduidelijk. De gemeente gaat de komende tijd in overleg met exploitanten. De kermis in Clinge start op zaterdag 18 juli en eindigt op dinsdag 21 juli.