Landmacht gaat te water in Otheense Kreek

Zo onopvallend mogelijk moesten de zes verkenners door de kreek zwemmen vlak langs het riet. De oefening van de Koninklijke Landmacht vond in Terneuzen plaats omdat de majoor het een mooie plek vond, vertelt luitenant Kevin. "We waren op zoek naar een plek in Zeeland en toen raadde onze majoor deze plek bij de kreek aan."

De verkenners oefenden een keer niet op het land, maar moesten het water in. "Dat is voor ons een nieuwe training. We vinden het belangrijk dat onze mannen ook goed in het water kunnen opereren. Zeker in zo'n waterrijk land als Nederland."

Zo leer je op jonge leeftijd de wereld kennen en heb je altijd een goed verhaal op verjaardagen." Korporaal Ruud over zijn baan bij de Koninklijke Landmacht

De andere militairen die mee waren, reden in voertuigen door de regio. Juist zo zichtbaar mogelijk. Korporaal Ruud: "We hebben structureel een tekort aan mensen bij de landmacht. Dus we hopen dat als mensen ons hier zien, ze zin krijgen om bij ons te solliciteren." Hij raadt een baan bij de landmacht iedereen aan. "Zo leer je op jonge leeftijd de wereld kennen en heb je altijd een goed verhaal op verjaardagen."

Eindelijk weer oefenen

De Landmacht is blij dat ze weer kunnen oefenen. Door het coronavirus lag het oefenprogramma stil. Dit is een van de eerste oefeningen terug op locatie. Wel in kleine bezetting vanwege de maatregelen.