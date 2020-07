"GOES de verrassing van de Derde Divisie? Ik hoop het"

De nieuwe trainer Kevin Hollander (overgekomen van VC Vlissingen) heeft bewust gekozen voor een langere voorbereiding van negen weken in plaats van de gebruikelijke zes weken.

"We moeten niet vergeten dat jongens de afgelopen vier maanden anders belast zijn. Ze hebben wel hardgelopen of krachttraining gedaan, maar dat is toch anders dan voetbaltraining met een bal. Ik wil het wat geleidelijker opbouwen."

Blessure Nguyen

Bijna iedereen was aanwezig bij de eerste training. Alleen doelman Matthew Lentink en middenvelder Hiep Nguyen ontbraken. Nguyen liep zaterdag een zware blessure op tijdens een training van de zaterdagploeg van GOES. Hij is maanden uitgeschakeld.

Doelpunten

GOES zag topscorer Steve Schalkwijk naar Hoek vertrekken. Op de laatste dag van de overschrijvingstermijn werd spits Siebe Schets uit Middelburg als vervanger van Schalkwijk aan de selectie toegevoegd. Er was al langer contact met de oud-prof van Go Ahead Eagles en FC Dordrecht.

"Ik hoop nog op een kans in het profvoetbal, maar nu ik hier zit ga ik er honderd procent voor. Ik hoop heel veel doelpunten te maken en het uiterste uit mezelf te halen", zegt de aanvaller.

GOES sloot het seizoen in maart af op de elfde plaats toen de competitie stilgelegd werd vanwege het coronavirus. Gevraagd naar de verwachtingen voor komend seizoen lopen de doelstellingen uiteen. "Ik vind het moeilijk in te schatten", zegt Siebe Schets. "Het is een nieuwe, jonge selectie met veel potentie."

"We moeten er eerst een team van maken met die nieuwe jongens", zegt Kevin Hollander. "Met aantrekkelijk en dominant voetbal hoop ik op een plaats in het linkerrijtje."

Verrassing

Verdediger Stefan de Bert uit Vlissingen (overgekomen van de beloftenploeg van PEC Zwolle) is positief. "Als de trainer het voor elkaar krijgt om een goede sfeer te creëren gaan we hoog eindigen. De verrassing van de Derde Divisie? Ik hoop het. We gaan ervoor."