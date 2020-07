Goedemorgen! Gevangenbezoek, handgranaat en GOES

(foto: Omroep Zeeland)

Gedetineerden in Torentijd hebben saaie maanden achter de rug. Ze zaten meer in hun cel en kregen geen bezoek. Toch heeft de coronatijd ook positieve dingen met zich meegebracht. Beeldbellen is zo goed bevallen dat het, ook nu echt bezoek weer mag, de voorkeur heeft bij veel gevangenen.

Basisschool De Sprong uit Koudekerke vindt handgranaat (foto: De Sprong)

Een knallende jaarafsluiting voor groep 8 van basisschool De Sprong in Koudekerke. Tijdens een spel vond een groepje leerlingen gistermorgen in de bossen bij Dishoek een handgranaat. De Explosieven Opruimingsdienst kwam poolshoogte nemen en heeft in het bijzijn van de klas, het projectiel tot ontploffing gebracht.

GOES is aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen (foto: Omroep Zeeland)

GOES is gisteravond aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. De spelers hadden er zin in na een lange periode zonder voetbal. GOES heeft ambitie voor komend seizoen.

Donkere wolken boven de graanoogst (foto: Jan Nagelkerke)

Weer

Flinke zonnige perioden wisselen vandaag af met bewolkte momenten. Er zou vanochtend lokaal een kleine bui kunnen vallen, verder is het droog. Maximum vanmiddag rond 20 graden, en een zwakke tot matige

zuidwestenwind.