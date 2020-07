Pia heeft het gelach van de ouderen aan de eettafel gemist

Pia Du Pre heeft het gelach en gepraat van ouderen aan de tafel bij de Lange Akkers in Koewacht gemist. (foto: Omroep Zeeland)

U werkt door in deze tijden en niet thuis zoals zoveel andere Zeeuwen. Hoe ervaart u dat?

Eigenlijk ervaar ik het niet anders als voor de coronamaatregelen. Werken in een zorginstelling houdt in dat je voor mensen werkt die van jouw functioneren afhankelijk zijn. Niet alleen in de zorg, maar ook in het werk zoals ik het doe. Als gastvrouw draag ik mijn steentje bij aan het verzorgen van de maaltijden. Dat is in wezen niet echt heel anders geworden de afgelopen maanden, wel de manier waarop het gaat.

Wat is er anders aan uw werk dan voor corona?

Anders is dat ik voor de coronamaatregelen de bewoners in het restaurant de maaltijd aanbood. We creëerden toen zoveel mogelijk een thuissituatie. De mensen aten aan grote tafels, het eten lag op schalen van porselein. De tafel was mooi gedekt. Er werd volop gelachen en gepraat.

Nu bracht ik de afgelopen maanden het eten per bewoner op de eigen kamer. Dat gebeurde onder strikte maatregelen. Zo was alles verpakt en in vakjes op een soort plastic bord. Dit is natuurlijk minder huiselijk en ook een stuk eenzamer voor de bewoners.

De Lange Akkers organiseert gelukkig van alles voor de mensen hier. Het is dus echt niet dat ze heel de dag op hun kamer zitten, maar het samen eten is er een hele tijd niet geweest.

Hoe reageert uw omgeving op het feit dat u doorwerkt?

Mensen uit mijn omgeving weten wat mijn werk inhoudt en begrijpen dat dit gewoon door moet kunnen gaan.

In het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker praten we iedere werkdag rond 8.50 uur met een Zeeuw voor wie het niet mogelijk is om in coronatijd thuis te werken. Dat kan bijvoorbeeld een bakker, slager, fietsenmaker, bouwvakker of medewerker in de gevangenis zijn. Wil jij vertellen waarom het voor jou niet mogelijk is om thuis te werken? Of ken je iemand voor de rubriek niet-thuiswerker? Laat het weten via nieuws@omroepzeeland.nl

Maakt u zichzelf zorgen over mogelijk besmettingen voor u , uw gezin of cliënten?

Nee niet echt. Ik heb altijd de maatregelen zoals die werden aangegeven opgevolgd en uitgevoerd. Ik ben vooral naar het werk blijven gaan en heb mijn sociale contacten buiten mijn gezin om eigenlijk niet bezocht.

Hoe ziet u de komende tijd voor zich? Ziet u ruimte voor meer versoepeling bijvoorbeeld?

Vanaf gisteren is het restaurant bij De Lange Akkers onder strikte voorwaarden weer open. Ik heb er erg naar uitgekeken dat de bewoners weer mogen komen. We kunnen zo het huiselijke weer voorzichtig oppakken en nu hebben de bewoners weer wat meer contact met elkaar.

Ik zie er niet tegenop om bewoners te wijzen op de gestelde maatregelen. Dat hoort er gewoon bij. Eind deze maand wordt er gekeken of er meer ruimte is voor versoepeling, zodat het toch nog iets gezelliger kan worden tijdens het eten samen.