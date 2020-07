Coronacrisis zorgt voor creativiteit bij drugssmokkel in Torentijd: 'Er is veel meer over de muur gegooid'

Minder bezoek, betekent ook minder risico op smokkelwaar en dat was ook het geval, al blijven mensen inventief. "Er is veel minder drugs binnengekomen, dat zagen we aan de urinecontroles, die waren veelal negatief. Er is wel veel meer over de muur gegooid of in binnengebrachte goederen verstopt, dus daar hebben we extra op gecontroleerd. Maar al met al is er minder gesmokkeld", zegt vestigingsdirecteur Madelon van den Berg.

Kind kan slaapkamer laten zien

Het leken saaie maanden te worden voor gedetineerden: bezoekers mochten niet fysiek naar de penitentiaire inrichting in Middelburg komen en daarom werd beeldbellen ingevoerd om de binnenzitters toch contact te laten houden met familie. "Dat is zo goed bevallen dat veel gedetineerden daar de voorkeur aan geven boven écht bezoek. Ze kunnen contact hebben met meerdere mensen tegelijk. Een kind kan z'n slaapkamer laten zien. Dat is heel waardevol gebleken."

Bezoek is nu weer welkom in Torentijd, maar bezoekers komen niet zomaar binnen in de Middelburgse gevangenis. Dat gold altijd al. Zonder legitimatie, detectiepoortje en goederencontrole kom je niet binnen. Nu komt daar nog bij dat er gevraagd wordt naar coronaklachten en dat de lichaamstemperatuur wordt opgemeten.

Beeldbellen is ook na corona een blijvertje in Torentijd (foto: Omroep Zeeland)

In plaats van de gebruikelijke drie mogen gedetineerden één bezoeker per keer ontvangen en zit een knuffel er niet in, zegt Van den Berg. "We hebben plexiglasschermen in de bezoekersruimte geplaatst. Dus ze zien elkaar wel, maar fysiek contact is er niet. Om elkaar goed te horen, wordt er gebruikt gemaakt van telefoons."

In het dagprogramma van arbeid, sport en andere activiteiten moest door het coronavirus flink gesneden worden. "Alles ging in kleinere groepjes, dus dat betekende meer uren achter de deur." Volgens Van den Berg leidde dat niet tot meer frustratie of agressie. "De gedetineerden hebben het goed opgepakt en waren vol begrip. We hebben wel wekelijks een kleine attentie gegeven, een blikje drinken of een reep chocolade."