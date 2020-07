Tobago was van Zeeland, al is daar weinig meer van te merken

Tobago (foto: Wikipedia)

Waarom dan dit bericht over Tobago? Archivaris Geert Stroo heeft een artikel over de Zeeuwse invloed op Tobago geschreven. In 1628 maakte Zeeland een kolonie van het eiland. De Zeeuwen hebben vooral de eilanden gekozen waar grootmachten als Spanje nog niet actief waren, om het risico op aanvallen van buitenaf zo klein mogelijk te houden.

Op Tobago werd door de Zeeuwen een stadje gesticht. Dat heette eerst Nieuw-Vlissingen, later Lampinsburg, naar de toenmalige Vlissingse burgemeester. Heel succesvol was de Zeeuwse tijd op Tobago niet. "De mensen die dachten daar rijk te worden, kwamen van een koude kermis thuis. De kosten wogen niet op tegen de baten." Zeeuwse kooplieden haalden volgens Stroo vooral slaven uit Afrika om op de plantages (eerst tabak, later suiker) te werken.

Dreiging van oorlog

Vooral Europese machten als Frankrijk en Engeland hebben pogingen gedaan om het eiland te veroveren. "In de tijd dat de Zeeuwen er zaten, was er een constante dreiging van oorlog", zegt Stroo. "Tobago is het eiland dat het vaakst van bezetter is gewisseld."

Met tussenpozen heeft Zeeland tussen 1628 en 1677 Tobago in bezit gehad. "De Fransen stuurden in 1677 een gigantische vloot naar Tobago. Die hebben in twee zeeslagen het eiland veroverd, met duizenden dodelijke slachtoffers tot gevolg."

Wat merken de huidige bewoners er van?

Weinig, zegt Geert Stroo. "Er zijn geen ruïnes. Er is wel een Jan de Moorstraat, een baai is naar een Zeeuw vernoemd, maar veel is er niet van de Zeeuwse bezetting te merken."