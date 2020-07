Filmfestivaldirecteur: Een jaar overslaan was voor mij geen optie

Het bestuur van het filmfestival was vooral bang dat een aangepaste vorm van het festival voor grote verliezen zou zorgen. Pas na de toezegging van de provincie en gemeente Vlissingen om garant te staan voor eventuele financiële tekorten was er witte rook voor Film by the Sea. Festivaldirecteur Jan Doense begrijpt dat het bestuur van Film by the Sea de vingers niet wilde branden, maar een jaar overslaan of het festival inkorten tot een weekendje was voor hem ondenkbaar.

Corona-editie van poster

Tijdens de Amuse in zaal 1 van Cine City wordt vanavond een speciale corona-editie van de poster onthult en vertelt juryvoorzitter Stine Jensen wie er dit jaar in de jury zit van de film- en literatuurcompetitie. Ook is een nieuwe trailer te zien die de komende maanden in bioscopen in heel Nederland zal draaien om extra bezoekers naar het festival te lokken.

duidelijke regels in Cine City (foto: Omroep Zeeland)

De aanpassingen voor dit jaar: er staan minder films geprogrammeerd dan normaal. En omdat er minder mensen in een filmzaal mogen, staan films meerdere keren geprogrammeerd zodat iedereen de film toch kan zien. Ook is er een online-programma via de streamingsdienst Picl voor degenen die thuis film willen kijken.

Ook op andere plekken naar de film

Als er geen duizenden mensen tegelijk het festival kunnen bezoeken moet je creatief zijn. Films worden niet alleen in CineCity in Vlissingen vertoond, maar zijn dankzij via een satellietverbinding ook in filmtheaters in Goes, Zierikzee, Terneuzen, Oostburg, Middelburg en Bergen op Zoom te zien. In Vlissingen komt bovendien een drive-inbioscoop in de Machinefabriek en er zijn plannen om een filmconcert te geven in de Sint Jacobskerk.

Festivaldirecteur Doense maakt zich wel zorgen dat veel vaste bezoekers dit jaar zullen afhaken omdat ze niet durven of geen zin hebben in een festival dat niet is zoals ze gewend zijn. Film by the Sea is na meer dan twintig jaar dan wel een begrip, maar het bioscoopbezoek is nog lang niet terug op het niveau van vóór de coronacrisis. Hij hoopt dat de films die hij heeft geprogrammeerd mensen over de drempel kan helpen om weer naar de bioscoop te gaan.