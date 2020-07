Acht nieuwe Zeeuwse coronabesmettingen, waarvan vier in Goes

(foto: Omroep Zeeland)

De gegevens zijn afkomstig van het RIVM. Die houdt per gemeente weliswaar de besmettingen exact bij, maar presenteert die gegevens sinds een tijdje alleen nog maar in tijdvakken van steeds twee weken. Omdat er vorige week nog niets vanuit Goes werd gemeld en er nu vier besmettingen zijn, is het duidelijk dat deze gemeente nu plotseling een kleine opleving van het virus meemaakt.

De andere besmettingen in Zeeland van de afgelopen twee weken betreffen twee mensen in Middelburg, één in de gemeenten Tholen en één in Kapelle.

Besmettingsgolf

Op basis van de RIVM-cijfers heeft Omroep Zeeland een animatie gemaakt van de besmettingsgolf zoals die over Zeeland is getrokken tijdens de coronacrisis. In rood de mate van nieuwe besmettingen, verschoven per week, maar steeds in tijdvakken van twee weken. In zwarte cijfers het totaal aantal coronadoden in elke gemeente. Ook de buurgemeenten in West-Brabant en Zuid-Holland worden getoond.

Het onderstaande filmpje begint eind februari, als er nog niets aan de hand is, en loopt door tot de gegevens van vandaag, 7 juli.