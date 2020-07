Sterrenbehandeling voor geslaagde mbo-studenten

Zodra Joëlle Jongepier de draaideuren door is wordt ze verwelkomd met een applaus van de docenten. Ze krijgt een stift aangeboden en mag haar naam op een spandoek vol sterren schrijven. Daarna begint ze aan haar route door de 'walk of fame' onder begeleiding van haar docent.

Speciale route

De eerste stop is bij een tv waar tientallen docenten van de opleiding te zien zijn en applaudisseren. Daarna volgt de diploma-ondertekening waar een speciaal hoekje voor is ingericht. Een fotograaf maakt de foto en die rolt meteen uit de printer. Met een roos, foto en diploma in de hand loopt Jongepier naar het laatste stadium.

Nida Karaca krijgt een stevige gouden handdruk want zij scoorde het beste van de opleiding (foto: Omroep Zeeland)

Daar staat teamleider Arjan Wisse met een gouden hand van een paspop aan een lange stok. "Op die manier krijgen alle geslaagden een gouden handdruk", verklaart Wisse. De diploma-uitreiking zit erop en Jongepier reageert verrast: "Ik dacht; ik ga even wat tekenen en ben weer weg, maar dit was echt een hele leuke verrassing."

Positieve reacties

Aan de lopende band worden op deze manier honderden studenten ontvangen en dat gaat de hele week door. "We staan er iedere dag inclusief de avonden dus al het personeel is hiervoor opgetrommeld", zegt Wisse. De school krijgt veel positieve reacties op deze diploma-uitreiking en willen het misschien volgend jaar weer zo doen. "Zelfs het personeel ziet dat wel zitten, maar dat gaan we nog evalueren en wie weet dat het dan terugkomt."

Wouter van den Dorpel met zijn diploma die zijn oud-mentoren op ludieke wijze kwamen langsbrengen (foto: Omroep Zeeland)

Bij het vavo pakken ze het anders aan. De mentoren rijden de komende dagen door de hele provincie om diploma's thuis te bezorgen en dat valt mentor Peter de Waal wel een beetje tegen: "We zijn met alle collega's bijna een hele week bezig om diploma's rond te brengen. Dat besef je niet als je aan het initiatief begint, maar het is wel leuk om ook eens te zien hoe de oud-leerlingen wonen."

Al toeterend kreeg Wouter zijn vavo-diploma thuisgebracht

Wouter van den Dorpel stond al voor zijn huis voordat de auto met ballonnen toeterend de straat inreed. "Het tijdstip was al afgesproken en ze hebben zelfs een tafel buiten gezet zodat ik mijn diploma in de voortuin kan ondertekenen. Ondanks dat mijn klasgenoten er niet bij waren vind ik dit ook wel heel grappig", zegt van den Dorpel.

Meer geslaagden

Terwijl er bij de opleiding Zorg en Welzijn niet meer studenten zijn geslaagd vanwege de coronacrisis, is dat bij het vavo wel het geval. "Het scheelt niet zo heel veel, maar doordat het centrale examen niet is doorgegaan hebben we wel een slagingspercentage van zo'n negentig procent dus dat is netjes", aldus De Waal.