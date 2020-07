Miranda haalt 10.000 euro op voor behoud hertjes op Terneuzense kinderboerderij

In coronatijd mocht de kinderboerderij geen bezoekers ontvangen en daardoor kwam er geen geld binnen en dat terwijl er juist geld nodig is om het hekwerk rondom het hertenverblijf te vernieuwen. "Het huidige hek staat er al zolang, het is echt aan vervanging toe", aldus Cathleen van de Wege van de kinderboerderij. Ze is dan ook blij met de opgezette actie. "Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen meeleven!"

Belangrijk voor Terneuzen

Omwonende Miranda Eekhout begon de online inzamelingsactie nadat ze berichten hoorde over het mogelijk verdwijnen van de hertjes. "Ik snapte niet dat niemand in actie kwam. Uiteindelijk na overleg met mijn man en andere buurtgenoten heb ik een actie opgezet om geld in te zamelen." Miranda zette in op tienduizend euro. Dat bedrag werd vandaag gehaald en zelf alweer overschreden. "Echt super om te zien! En het toont aan hoe belangrijk de kinderboerderij is voor Terneuzen."

Miranda (r) haalt tienduizend euro op voor een nieuw hekwerk voor de herten (foto: Omroep Zeeland)

Of het genoeg is om het hekwerk te vervangen, is nog niet bekend. "We wachten nog op offertes. Maar als je ziet hoelang het hek is, weet ik nog niet zeker over tienduizend euro genoeg is. We hopen natuurlijk van wel. Dan kunnen de herten ook blijven," aldus Cathleen. Miranda blijft daarom nog even doorgaan met de actie. "De actie blijft open voor donaties."

Weer open

Ondanks de nare periode van corona waardoor de kinderboerderij dicht moest, is er ook goed nieuws. Vanaf zaterdag gaan de deuren weer open. Cathleen: "Omdat we hier ook een dagbesteding hebben van Tragel, duurde het allemaal wat langer. Maar met wat aanpassingen kunnen we dit weekend weer open." Ook werd vandaag bekend dat de kinderboerderij in Terneuzen de tweehonderdste rookvrije kinderboerderij van Nederland is.