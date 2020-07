Forum wil referendum over compensatiepakket marinierskazerne

Forum wil ook dat de Westerscheldetunnel tolvrij wordt. (foto: Omroep Zeeland)

Komende donderdag en vrijdag debatteren en stemmen de Zeeuwse Statenleden over het compensatiepakket met onder andere een extra beveiligde gevangenis en rechtbank, een Deltakenniscentrum, een snellere treinverbinding tussen Vlissingen en de Randstad en een huisartsenopleiding. Tijdens die vergadering zal FvD een motie indienen voor het referendum.

"Wij willen heel graag weten of de inwoners van Zeeland vinden of wij als Provinciale Staten met dit compensatiepakket zouden moeten instemmen", schrijft de partij in een verklaring. De partij zelf is van mening dat het huidige pakket nog niet voldoet en zou ook graag een tolvrije Westerscheldetunnel en extra geld voor het overeind houden van scholen in krimpgebieden als onderdeel zien.

'De burger is niet geraadpleegd'

FvD vindt dat er bij het tot stand komen van het pakket niet naar de Zeeuwse burger is geluisterd. "De gezant heeft, naar verluidt, ook gesproken met allerlei bedrijven en instanties. De burger is niet geraadpleegd. De lobbyisten des te meer. Ook de Zeeuwse volksvertegenwoordiging stond in dit proces praktisch buitenspel."

Bernard Wientjes, die namens het kabinet en de provincie Zeeland werd aangesteld om het compensatiepakket samen te stellen, praatte daarvoor onder andere met Zeeuwse bestuurders, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Zeeland. De commissaris van de Koning, gedeputeerden van de provincie, vertegenwoordigers van de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen, Wientjes en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken kwamen uiteindelijk na onderhandelingen met het definitieve pakket.

Vóór het hele proces, begin maart toen duidelijk werd dat de marinierskazerne niet naar Zeeland kwam, opperde de SP ook al een referendum. "Maar we hebben niet veel tijd", zei Statenlid Ger van Unen toen. Ze stelde toen een professionele opiniepeiling onder de Zeeuwen voor over de resultaten van de onderhandelingen.