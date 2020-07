ZorgSaam positief over coronacrisis: "We zijn er sterker uitgekomen"

Vandaag werd er bij alle locaties stil gestaan bij de afgelopen periode door het hijsen van een speciale vlag waarop ingestuurde foto's van zorgpersoneel op afgedrukt zijn. Bij het ziekenhuis in Terneuzen werd de vlag gehesen door Monique Dietz-Broodkist, een oud-verpleegkundige die was ingegaan op de oproep aan oud-personeel om te komen helpen.

Ziekenhuizen zijn blijvend veranderd

Covid heeft de ziekenhuizen mogelijk blijvend veranderd. De Graaf: "Er zijn natuurlijk altijd dingen die je anders had willen doen maar de focus ligt nu op wat er wel goed ging. Negen maanden terug had niemand kunnen vermoeden dat dit virus zoveel zou veranderen.

De plotselinge opkomst van het virus heeft het zorgpersoneel enorm laten schrikken. De grote instroom van patiënten uit Brabant was een verrassing maar toen iedereen zich herpakt had, zijn er op de werkvloer allerlei creatieve oplossingen bedacht om het werk te kunnen doen."

Een aantal van de successen wil het ziekenhuis in de toekomst in stand houden. "We vragen ons nu hardop af, net zoals andere ziekenhuizen, of we nog zoveel mensen fysiek moeten blijven zien. De zorg kan meer op afstand door videobellen of door extra zorg door de huisarts. We denken ook aan minder vergaderingen en willen toewerken naar een makkelijkere manier om beslissingen te nemen." Deze initiatieven waren al in opkomst maar door de coronacrisis zijn ze in een stroomversnelling geraakt.

Zorgsaam hijst coronavlag met foto's van eigen personeel (foto: Omroep Zeeland)

Covid is routinezorg geworden

Zorgsaam heeft volgens De Graaf alle plannen gereed om een tweede golf aan te kunnen. "Covidzorg is een soort routinezorg geworden, ondanks dat het een ernstige ziekte is, en dat belast onze mensen minder omdat ze weten wat ze aan het bed hebben, in de poli of op de operatiekamer. Het is nu bekend terrein."

De Graaf is niet van plan om bij een tweede golf het ziekenhuis te sluiten voor reguliere zorg. "Niemand weet hoe lang dit gaat duren maar wat we wel weten is dat we bij een volgende golf veilige zorg willen blijven leveren aan onze patiënten, ook die geen corona hebben."