Goedemorgen! Er zijn weer mosselen en filmposter krijgt mondkapje

Ze zijn er weer: bodemcultuurmosselen! (foto: Omroep Zeeland)

Dat gebeurt met het ceremonieel opvissen van de eerste bodemcultuurmosselen op de Oosterschelde.

Aangepaste filmposter Film by the Sea 2020 (foto: Film by the Sea)

Ze heeft een mondkapje gekregen en is daarmee coronaproof. Gisteravond werd de poster met het meisje dat al voor het tweede jaar het boegbeeld vormt voor Film by the Sea gepresenteerd. Het filmfestival breidt dit jaar uit naar meer bioscopen in heel Zeeland en zelfs eentje in Brabant.

Samen met de juf in de Hummer (foto: Omroep Zeeland)

Leerlingen van groep 8 van basisschool OBS Wemeldinge hebben een wel een heel bijzondere afscheid gehad. Als ware vips werden ze gistermiddag met de langste Hummer van Europa naar de bbq en de slotmusical gebracht. Het chique vervoer is een kadootje van de ouders en leerkrachten.

Donkere wolken boven Westkapelle (foto: Lianne Provoost)

Weer

Veel positiefs valt er vandaag niet te vertellen over het weer. Het is bewolkt en er valt geruime tijd regen of motregen. Op veel plaatsen valt er meer dan 15 millimeter tot middernacht! De maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.