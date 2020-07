Boeren krijgen les in vogelspotten

Boeren leren het verschil tussen een patrijs en een fazant tijdens vogelcursus (foto: Omroep Zeeland)

Boeren krijgen namelijk subsidie om natuurlijke akkerranden aan te leggen. Ze moeten in ruil voor die subsidie wel zelf in de gaten houden of de akkerranden effect hebben en dus vogels aantrekt. De akkerranden trekken onder mee veldleeuweriken, gele kwikstaarten en patrijzen aan.

Een klein vogeltje is al gauw een mus

Peter Boelée, voorzitter van de vogelwerkgroep De Bevelanden, gaat de cursus geven. "Boeren kunnen ganzen herkennen en een vos. Maar als het gaat om kleine vogeltjes is het al gauw een mus."



Een patrijs is makkelijk te verwarren met een fazant. Dan is het handig dat je weet welke kleuren een patrijs heeft en welk geluid het beestje maakt." Peter Boelée, voorzitter vogelwerkgroep De Bevelanden

Het is volgens Boelée belangrijk dat de boeren vogels weten te onderscheiden. "Je mag niet zomaar wat opschrijven, anders heeft het project geen zin. Het gaat om vogels waar het slecht mee gaat. Vooral met de patrijs gaat het slecht, daar is in de vorige eeuw veel opgejaagd. Een patrijs is makkelijk te verwarren met een fazant. Dan is het handig dat je weet welke kleuren een patrijs heeft en welk geluid het beestje maakt."

Subsidie

Poldernatuur Zeeland heeft dertigduizend euro subsidie gekregen van de provincie om boeren een cursus vogelspotten te laten volgen. Twintig boeren waren al aan de cursus begonnen, maar moesten in maart noodgedwongen stoppen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Boelée hoopt dat de cursus snel weer van start kan gaan.