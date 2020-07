Hoofdconducteur Reinier knipt geen kaartjes meer, maar laat de stoomtrein wel weer op volle toeren rijden

Jullie zijn zondag weer begonnen, hoe bevalt dat?

Goed, fijn om weer te rijden. Ook onze vrijwilligers zijn blij dat ze weer aan de slag kunnen.

Normaal gesproken waren jullie al langer open geweest, maar nu pas sinds 5 juli. Balen?

Dat is inderdaad balen. Het scheelt ook fors in de inkomsten.

Wat is er veranderd voor een conducteur op de stoomtrein in deze tijd?

De conducteur loopt niet meer door de trein. Hierdoor is het persoonlijke contact met de reiziger een stuk minder geworden. Je moet dan denken aan het knippen van de kaartjes, informatie geven en persoonlijk omroepen.

Wat merkt een bezoeker als die mee wil met de stoomtrein?

Bezoekers moeten verplicht vooraf reserveren en ze kunnen niet meer door de trein lopen tijdens de rit. We bieden vaste programma's aan, niet meer een systeem van hop-on, hop off. Daarnaast geldt ook bij ons dat je afstand moet houden. Op dit moment is het ook zo dat we daarom geen rolstoelen en fietsen kunnen vervoeren.

Conducteur Reinier Zondervan tijdens een ritje van de Stoomtrein Goes-Borsele (foto: Reinier Zondervan)

Geen losse verkoop van kaartjes meer, maar wat kan er dan wel?

Men boekt een privécoupé. Die mag dan uitsluitend door het eigen huishouden gebruikt worden. Men zit dus veilig apart van andere mensen.

Uit welke programma's kunnen mensen kiezen?

We rijden tot 31 augustus vijf dagen per week, behalve op vrijdag en zaterdag. Er is een ochtend en een middagprogramma. Bezoekers starten met een bezoek aan het museum. Dan een treinrit van Goes naar Hoedekenskerke, verblijf daar, treinrit terug en eventueel de mogelijkheid om dan nogmaals het museumterrein te bezoeken.

Hoe hebben jullie geregeld dat er in de trein genoeg afstand is tussen de mensen?

Door de privécoupés, en natuurlijk regels voor het afstand houden tijdens het in- en uitstappen.

Heb je er zelf ook weer zin in?

Jawel, blij dat we weer rijden. Maar er is wel veel werk op de achtergrond om te zorgen dat het voor de klant soepel loopt.