Eigenaar ontploft drugslab mag een jaar lang niet bouwen op terrein

Schuur Poortvliet verwoest door brand (foto: HV Zeeland)

Op 29 maart 2020 ontplofte de schuur aan de Bram Groenewegeweg in Poortvliet. De politie heeft onderzoek gedaan en trof daarbij harddrugs aan. Ook vonden ze productiemiddelen die duiden op een professionele productie van cocaïne en/of MDMA.

Dode lammetjes

Bij de brand waren ook explosies, de Veiligheidsregio Zeeland dacht toen dat die veroorzaakt werden door gasflessen. De volgende ochtend trof de brandweer 28 dode schapen, waarvan acht lammetjes, midden in de schuur aan. Door de hevigheid van de brand kon die plek niet eerder worden bereikt.

De burgemeester heeft nu besloten dat de eigenaar twaalf maanden geen gebouwen, caravans, containers en andere bouwwerken op de plek waar de schuur stond, mag plaatsen. Ook mag de eigenaar geen afdekking aanbrengen boven de mestkelder op het terrein en moet andere aanwezige opstallen staken en gestaakt houden.

Opiumwet

Op basis van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd om panden te sluiten of het opleggen van een last onder dwangsom als er in het pand handel in drugs heeft plaatsgevonden. Aangezien het pand is afgebrand heeft de burgemeester in dit geval gekozen voor een last onder dwangsom in plaats van sluiting.

