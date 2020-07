André Bosman: Ik heb het juist opgenomen voor Zeeland!

Bosman vertelt dat hij veel teleurgestelde reacties kreeg van Zeeuwen. "Dat is bijzonder, want ik heb het juist opgenomen voor Zeeland!"

Weglopen

Bestuurlijk Zeeland had gehoopt dat Bosman openlijk bezwaar zou maken tegen het kabinetsbesluit. Dat deed de Middelburger niet. "Als je ziet dat mariniers weglopen vanwege een mogelijke verhuizing naar Zeeland, en de operationele inzetbaarheid van het Korps in gevaar komt, dan kan ik daar mijn ogen niet voor sluiten. Maar ik heb me wel volledig ingezet voor een goed compensatiepakket voor Zeeland, en dat ligt er nu."

Westerscheldetunnel

Afgelopen week stemde Bosman opnieuw 'tegen' Zeeland bij een motie om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. Volgens de VVD'er is het een illusie om te denken dat Zeeland dat er nog even bij kan regelen, naast het compensatiepakket ter waarde van 650 miljoen euro. Als de Westerscheldetunnel tolvrij zou worden, zou dat het Rijk nog eens 450 miljoen euro kosten. "Het is net alsof je een auto hebt gekocht en een prijs hebt afgesproken, maar dat je achteraf zegt: ik wil er ook nog een zonnedak bij."

Antillen

Bosman gaat deze zomer niet naar het buitenland op vakantie. Vanwege corona is een gezinsreis naar Griekenland afgelast. Hoewel het politieke leven in Den Haag pas dinsdag 1 september weer aanvangt, heeft Bosman niet echt vrij. Hij moet een paar keer richting Binnenhof vanwege werkgroepen en bereidt een reis voor in januari naar de Nederlandse Antillen. Bosman strijdt al jaren tegen corruptie op de eilanden.

Zo vroeg Bosman de afgelopen maand op social media opnieuw aandacht voor corruptie op de eilanden. "Er verdwijnt veel geld in de zakken van sommige bestuurders", stelt hij.

Onrecht

Hij heeft zelf geen persoonlijke band met de eilanden, maar heeft wel Koninkrijksrelaties in zijn portefeuille voor de VVD in de Tweede Kamer. "Ik kan niet tegen onrecht", verklaart Bosman zijn strijd tegen corruptie op de Antillen. Volgens hem is het moeilijk voor Nederland om in te grijpen, omdat het gaat om zelfstandige landsdelen. "Maar je mag dan wel voorwaarden stellen, nu ze vanwege de coronacrisis om extra geld vragen van Den Haag."