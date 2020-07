Politie krijgt acht tips over dubbele moord in België

Nikki kwam geregeld bij familie in Westdorpe (foto: Opsporing Verzocht)

Acht jaar geleden, op 11 april 2012, werden de Nederlandse Zyra Weiss en haar Belgische verloofde Nikki Cavé op gruwelijke wijze om het leven gebracht in Nieuwkerken-Waas (vlakbij Sint-Niklaas) in België. Nikki bezocht regelmatig familie in een woonwagenkamp aan de Bernhardstraat in Westdorpe.

De politie besteedde aandacht aan de moordzaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Nabestaanden weten nog steeds niet wie verantwoordelijk is voor de dood van het stel. Ze hebben regelmatig aandacht gevraagd voor de zaak in België. Omdat Nikki contacten in Zeeuws-Vlaanderen had, heeft de politie ook Zeeuwen om tips gevraagd.

Acht tips

Na de uitzending van het televisieprogramma zijn tot nu toe acht tips binnengekomen over de zaak.