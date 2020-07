Minister Schouten blaast werkbezoek af door protest boeren in Kamperland

Politie praat met demonstranten (foto: Omroep Zeeland)

De boeren hebben te horen gekregen dat de minister een werkbezoek brengt in Kamperland. Ook een politie is op de plaats van de blokkade, maar volgens een verslaggever van Omroep Zeeland wordt er nog niet ingegrepen en is de sfeer gemoedelijk. Als doorgaand verkeer langs de blokkade wil, verplaatsen de boeren hun voertuigen.

"We hoorden zeggen dat minister Schouten hier op werkbezoek komt", zegt een bezorgde melkveehouder. "Met een groep boeren hebben we afgesproken om haar op te wachten en aan te spreken op haar beleid. Voor ons is het stikstofbeleid/eiwitbeleid in krachtvoer belangrijk. We vinden het niet redelijk dat we stikstof in moeten leveren ten gunste van andere sectoren."

De veiligheidsregio heeft het ministerie laten weten het onverantwoord te vinden het werkbezoek door te laten gaan.

Op verschillende plekken in Nederland voeren boeren actie tegen het plan van Schouten om koeien minder eiwitrijk voedsel te geven. Een maatregel om de jaarlijkse stikstofuitstoot terug te dringen.