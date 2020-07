Koningin Máxima op camping Ons Buiten in Oostkapelle (foto: ANP)

Iets na de middag kwam de koningin aan in Westenschouwen. Daar bezocht ze een klimpark en deed er een rondje over het park samen met eigenaar André Kort. Ook sprak ze ondernemers en een vertegenwoordiger van Impuls Zeeland. Koningin Máxima nam daar uitgebreid de tijd voor, ze was vooral benieuwd tegen wat voor problemen de ondernemers lopen.

Auto met koninklijk kenteken

Daarna stond een bezoek aan camping Ons Buiten in Oostkapelle op het programma. Toeristen werden verrast toen er plots een auto met koninklijk kenteken het terrein op kwam rijden. "Dat verwacht je niet op je vakantie. Ik dacht even, we krijgen nieuwe campinggasten, maar ik zie geen caravan", zei een gast lachend. Op de camping sprak de koningin met de toeristen en nam de tijd om op de foto te gaan.

De koningin wordt over de camping geleid. (foto: ANP)

Het bezoek van koningin Máxima werd afgesloten met een gesprek van vertegenwoordigers van de provincie, de veiligheidsregio en GGD Zeeland.

Koningin Máxima brengt bezoek aan Zeeland om ondernemers hart onder de riem te steken (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar was Máxima voor het laatst in de provincie. Toen bezocht ze in februari de Lasloods in Vlissingen waar honderden kinderen haar ontvingen voor het project ' Muziek in de Klas'. In augustus was ze bij de herdenking van de Slag om de Schelde.

Koningin Máxima bezoekt Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

